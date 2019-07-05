2019/07/05 | 14:04

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شرطة الديوانية تضبط 7 الاف حبة مخدرة بحوزة متاجرين في المحافظة

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الجمعة ،ضبط 7 الاف حبة مخدرة بحوزة

متاجرين في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة

الديوانية والمنشآت تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات

العقلية بإمرة مديرها العقيد احمد عبد الكاظم وعدد من المنتسبين

وبعد الحصول على معلومات دقيقة ومؤكدة من مصادر موثوق بها من إلقاء

القبض على عدد من المتهمين بتجارة وتعاطي الحبوب المخدرة في

الديوانية".وأضافت أنه "وجد بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بلغت 7 الاف

حبة مختلفة الأنواع".

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