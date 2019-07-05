2019/07/05 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الجمعة، فتح طريق بحيرة حمرين أمام المركبات العسكرية بعد اعماره بشكل سريع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهندسة العسكرية للحشد تفتح طريق بحيرة حمرين امام المركبات العسكرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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