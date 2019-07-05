2019/07/05 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الحشد الشعبي والجيش ، الجمعة، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث آخر المستجدات الأمنية في البلاد وملاحقة فلول داعش وتأمين المناطق الرخوة امنيا.فيما تم الاجتماع بحضور قيادتي العمليات المشتركة وطيران الجيش.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش يعقدان اجتماعا موسعا لبحث آخر المستجدات الأمنية وتأمين المناطق الرخوة امنيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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