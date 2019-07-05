2019/07/05 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مكتب هيية الحشد الشعبي في النجف الاشرف، الخميس، باستلام معاملات الجرحى المفصولين بغية إرسالها الى معاونية الشهداء والمقاتلين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان لجنة مقابلات الجرحى المفصولين في هيئة الحشد الشعبي / مكتب محافظة النجف الاشرف شرعت باستقبال عدد من الجرحى المفصولين بغية ترويج معاملاتهم وارسالها الى معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الحشد في النجف يبدأ ترويج معاملات الجرحى المفصولين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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