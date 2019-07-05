2019/07/05 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس – ميثم الحسني – المنسق الاعلامي لالعاب القوى حصد منتخب العراق للناشئين بالعاب القوى وسامين ذهبي وبرونزي في أول يوم من منافسات البطولة العربية الجارية أحداثها في ملعب رادس بالعاصمة التونسية بمشاركة 18 دولة، وتألق لاعبا المنتخب العراقي أمير فالح في فعالية القفز بالزانة وسجاد عبد الخالق في الوثب العالي ويفتتحا جدول أوسمة العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني لفئة الناشئين بالعاب القوى يحصد ثلاثة اوسمة لليوم الاول من منافسات البطولة العربية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني لفئة الناشئين بالعاب القوى يحصد ثلاثة اوسمة لليوم الاول من منافسات البطولة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).