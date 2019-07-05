الدفاع المدني يعلن اخماد حريق الشورجة

2019/07/05 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اخماد الحريق الذي اندلع في منطقة الشورجة.وقال الدفاع في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم اخماد حادث حريق نشب داخل بناية متكون من ثلاث طوابق في منطقة الشورجة مقابل تمثال الرصافي متخذة كـ مخازن ومحلات لبيع وخزن الحقائب المختلفة”.واضاف “تمت السيطرة

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