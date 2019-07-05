2019/07/05 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب عن المباشرة باعمال بنصب المحطة المتنقلة الجديدة في قضاء شط العرب ضمن خطة صيف عام ٢٠١٩ وباشراف ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام المهندس زياد علي فاضل.وقالت الشركة في بيان وتلقته وكالة صدى , بان الملاكات شرعت باعمال النصب للمحطة الجديدة المتنقلة 132/33KV نوع Pawalls بلجيكية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل الطاقة الكهربائية في الجنوب ” يباشر نصب المحطة المتنقلة الجديدة في قضاء شط العرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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