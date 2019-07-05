2019/07/05 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي عن شكره وامتنانه للموقف التضامني والمساند للأسرة الصحفية .الذي أعلنه محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس مجلسها صباح البزوني ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يارالله وكذلك المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يشكر محافظ البصرة ورئيس مجلسها وقيادة العمليات المشتركة لموقفهم التضامني مع الأسرة الصحفية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يشكر محافظ البصرة ورئيس مجلسها وقيادة العمليات المشتركة لموقفهم التضامني مع الأسرة الصحفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).