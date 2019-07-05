2019/07/05 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق كشفت قوائم حصلت عليها “يس عراق” ، اليوم الجمعة، اسماء تعيينات جديدة على ديوان محافظة نينوى، وهو ما يشير الى عودة ‘نظام العوائل ‘ في التعيينات .وبحسب الوثائق فأن ‘مدير الموارد البشرية فتحي قام بتعيين زوجته زينة محمد سلطان على ملاك ديوان المحافظة، بالاضافة الى وجود موظف في قسم الموارد اسمه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عوائل سعيدة” تهيمن على تعيينات ديوان محافظة نينوى.. شاهد الوثائق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عوائل سعيدة” تهيمن على تعيينات ديوان محافظة نينوى.. شاهد الوثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).