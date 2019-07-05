معمل لصناعة البلاستيك ينتج أنواع مختلفة من المواد البلاستيكية

2019/07/05 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الصناعة الوطنية رافدا مهما لاقتصاد البلاد, وتشغيل الأيدي العاملة .وفي محافظة المثنى تم افتتاح معمل للصناعة البلاستيك.بلمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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