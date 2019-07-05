2019/07/05 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية :الفرات نيوز} سقط عدد من الجرحى والقتلى في انفجار سيارة جنوبي تركيا .

وقالت وسائل الاعلام التركية ان "عدد من المواطنين قتلوا واصيب اخرون في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا ".ولم توضح وسائل الاعلام التركية عن طبيعة الانفجار وما نتج عنه من اعداد القتلى والجرحى الى الان ".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بانفجار سيارة جنوبي تركيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بانفجار سيارة جنوبي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).