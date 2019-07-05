الحشد والجيش يعقدان اجتماعا لبحث تأمين المناطق الرخوة امنيا

2019/07/05 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}عقد الحشد الشعبي والجيش اجتماعا موسعا لبحث آخر المستجدات الأمنية وتأمين المناطق الرخوة امنيا .

وذكر بيان للحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الحشد الشعبي والجيش عقدان اجتماعا أمنيا موسعا لبحث آخر المستجدات الأمنية في البلاد وملاحقة فلول داعش وتأمين المناطق الرخوة امنيا.واضاف البيان ان "الاجتماع تم بحضور قيادتي العمليات المشتركة وطيران الجيش".انتهى

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