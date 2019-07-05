2019/07/05 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، عن القبض على 8 متهمين بعد قيامهم بعمليات سرقة متفرقة في بغداد.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب الحرية لمكافحة الاجرام، القت القبض على المتهم (م.ح.م.ح) وذلك لقيامه بالسطو المسلح على دار امرآة في منطقة الحرية وبحوزته اله جارحه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 سراق في مناطق مختلفة في بغداد وكالة خطوة برس.

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