الداخلية تكشف حيقيقة تعيناتها

2019/07/05 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وزارة الداخلية، الجمعة حقيقة تعيناتها.وكرت الوزارة في بيان انه “بناء على ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار كاذبة تفيد بوجود تعيينات على ملاك وزارة الداخلية تؤكد الوزارة نفيها القاطع لهذه الاخبار وان مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بنشر هكذا اخبار”.واضافت ان “ما ينشره […]

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