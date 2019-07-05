2019/07/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأجيل ملف البحرين ليوم غد لعدم وصول وزيرة الثقافة البحرينية

تأریخ التحریر: : 2019/7/5 15:01

• 26 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل ملف البحرين ليوم غد لعدم وصول وزيرة الثقافة البحرينية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل ملف البحرين ليوم غد لعدم وصول وزيرة الثقافة البحرينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).