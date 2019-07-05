الان.. اليونسكو يناقش ملف البانيا

2019/07/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تناقش منظمة التراث العالمي في جلستها التصويت على ملف اليونسكو.

واكد النائب علي الحميداوي عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي والذي تعقد اجتماعاته في العاصمة الاذربيجانية باكو ان "الملفات التي تسبق العراق {بابل }بدأت التصويت على ملف "البانيا"ويليها ملفات البحرين والبرازيل وبوركينا وقاسو

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