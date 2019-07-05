2019/07/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدر وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، قراراً يقضي بمنع استخدام الهواتف الذكية داخل الوزارة من قبل الموظفين.ووفقاً لوثيقة صادرة عن ريكاني بتأريخ (1 تموز 2019) فإنه “قرر منع استخدام الهواتف الذكية منعاً لتسرب الوثائق الرسمية المهمة الخاصة باعمال الوزارة وتضييع الوقت”.وبينت، أنه “اعطى مهلة اقصاها الاول من آب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… وزير الاعمار والاسكان يمنع الموظفين من استخدام الهواتف الذكية وكالة خطوة برس.

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