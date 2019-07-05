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الحكومة التونسية تعلن منع ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية للدولة


الحكومة التونسية تعلن منع ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية للدولة
2019/07/05 | 15:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حظرت ارتداء المعلمات والأساتذة

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