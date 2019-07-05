ماذا قالت وزارة الداخلية عن تعيينات على ملاكها

2019/07/05 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا بوجود تعيينات على ملاك وزارة الداخلية حسب ما تناقلته وكالات الانباء ونقل بيان للوزارة حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته بناءا على ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار كاذبة تفيد بوجود تعيينات على ملاك وزارة الداخلية.

واكد البيان نفي الوزارة القاطع لهذه الاخبار وان مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بنشر هكذا اخبار وان ما ينشره بعض ضعاف النفوس بهذا الصدد بقصد ابتزاز المواطنين والتحايل عليهم بطرق غير قانونية

وبينت الوزارة انها ستحتفظ بحقها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب وتدعو الداخلية في ذات الوقت مواطنينا وشبابنا الكرام إلى عدم الانجرار وراء هؤلاء واعتماد المصادر الحقيقية المعروفة والمعلن عنها في الاطلاع على الاخبار.

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