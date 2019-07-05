وزير خارجية بريطانيا: حرمنا الأسد من موارد قيمة

2019/07/05 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق.

جاء ذلك في تغريدة نشرها هانت على موقع تويتر تعليقا على بيان رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو بإحتجاز ناقلة يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا محملة بالنفط الخام، ضمن إطار عملية شارك فيها عناصر من مشاة البحرية البريطانية.

واكد هانت ان هذه الخطوة ستعزز العقوبات المفروضة على سوريا ويحرم نظام الاسد من موارد قيمة وكبيرة جدا.

واوضحت حكومة جبل طارق ان احتجاز الناقلة غريس واحد جاء لوجود اعتقاد بأنها تنقل شحنة من النفط الخام لجهة تخضع لعقوبات الاتحاد الاوروبي المفروضة على سوريا.

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