2019/07/05 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UzXg2nSDkTA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماور| جولة في سوق السراي التراثي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سماور| جولة في سوق السراي التراثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).