رسميا… تونس تمنع ارتداء النقاب في الامان العامة

2019/07/05 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع أمنية”، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس.ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”، وفقا لذات المصدر.ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن

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