منتخب ناشئي العراق بالعاب القوى يحرز الميدالية الذهبية والبرونزية

2019/07/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

احرز منتخبنا الوطني للناشئين وسام ذهبي واخر برونزي في أول يوم من منافسات البطولة العربية الجارية أحداثها في ملعب رادس بالعاصمة التونسية بمشاركة

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