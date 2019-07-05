حدث في مثل هذا اليوم 5 تموز

2019/07/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يوليو أو 5 تموز أو 5 يوليه أو يوم 5 7 (اليوم الخامس من الشهر السابع) هو اليوم السادس والثمانون بعد المئة (186)

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