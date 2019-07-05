2019/07/05 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش لا تنهزم وتنهار الأمم بالهزائم العسكرية أمام عدو خارجي فقط ،بل أيضا بتدمير حصانة المجتمع داخليا ،فالمجتمعات /الدول غير المحصنة حالها حال جسد الإنسان غير المُحصن ،فكما أن الجسد غير المُحصن يكون من السهل اختراقه وتعُرضه للأمراض وبالتالي للموت ،كذا هو الحال مع المجتمعات غير المُحصنة تكون عُرضة للعدوان الخارجي ولديها القابلية للاحتلال والخضوع وللانهيار والفشل الداخلي .تتأتى حصانة المجتمع /الدولة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم ابراش - ثقافة الشك تهديد لحصانة المجتمع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إبراهيم ابراش - ثقافة الشك تهديد لحصانة المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).