عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (10)

2019/07/05 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح يعتبر التعليم واحدا من اخطر مكونات الفكر والسلوك الانساني وما ينتج عنهما من فعل مادي حي وكثرة هي النداءات والدراسات التي قدمت حلولا ورؤى لتطوير التعليم في العالم العربي لكن واقع الامر يشير الى ان هناك من لا يرغب بتطوير التعليم والانتقال به الى الامام باستخدام اليات ووسائل واساليب جديدة تساهم في بناء انسان عربي جديد مفكر وفاعل ومبدع وجمعي وعلى العكس مما نحتاج فان لدينا تعليم تلقيني يسعى لجعل الانسا......

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