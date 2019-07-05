2019/07/05 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن جهاز المخابرات الوطني، عن تمكنه من الاطاحة بـ “المسؤول العسكري الاخطر” في عصابات داعش لقاطع ناحية العظيم في ديالى.وقال الجهاز في بيان تلقت/ميديا نيوز/ نسخة منه، إنه “تمت الاطاحة بالمسؤول العسكري الاخطر لقاطع ناحية العظيم الارهابي المدعو وسام سراج كامل العزاوي والملقب ابو رياض العسكري”.وأضاف، أن “المذكور هو “الذي قاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز المخابرات يطيح بأخطر مسؤول داعشي في ديالى) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز المخابرات يطيح بأخطر مسؤول داعشي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).