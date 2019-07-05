النزاهة تنفي رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب

2019/07/05 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نفت هيئة النزاهة، طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب، داعيةً إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.وقالت الهيئة في بيان تلقت، /ميديا نيوز/نسخة منه، إن “ما تناقلته وسائل الاعلام من أخبار، نقلاً عن إحدى الصحف التي ادعت طلب الهيئة رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقاً، […]

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