مصرع 7 أمريكيين بتحطم مروحية قبالة سواحل جزر البهاما

2019/07/05 | 15:26

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت شرطة جزر البهاما أن 7 أمريكيين قتلوا الخميس بتحطم مروحية قبالة سواحل جزيرة غراند كاي، كانت تقلهم إلى مدينة فورت لودرديل بفلوريدا.

وأكد بيان صادر عن الشرطة أن المروحية المنكوبة اختفت عن الرادار بعد مغادرتها جزيرة غراند كاي بقليل، قبل أن تكتشف السلطات وسكان محليون موقع تحطمها على بعد ميلين من الجزيرة.

وأضاف البيان أن القتلى هم أربع نساء وثلاثة رجال، دون تقديم المزيد من المعلومات عن هوياتهم.

ونقلت صحيفة "ذي ريجستر هيرالد" الصادرة بفيرجينيا الغربية عن حاكم الولاية جيم جاستيس قوله إن أحد القتلى هو كريس كلاين رجل الأعمال الملياردير في مجال التعدين.

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك 4 مناصب مخصصة للحركة ومنصب نائب رئيس الاقليم

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وقال العيداني في مؤتمر صحفي، إن "صحفيي البصرة يمارسون عملهم بكل حرية، وهم أصدقاء لنا

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وقال الكربلائي، بكلمته بخطبة الجمعة، من الحرم الحسيني، إن "بعض المتاجرين بالمخدرات يه

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