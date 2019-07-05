ضبط 7000 حبة مخدرة في الديوانية

2019/07/05 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الديوانية، الجمعة، إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتجارة وتعاطي الحبوب المخدرة داخل مركز المحافظة.

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