مقتل 10 من عناصر داعش بضربة جوية في صحراء الجزيرة

2019/07/05 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، مقتل 10 عناصر من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في صحراء الجزيرة.

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