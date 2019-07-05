2019/07/05 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sa89mv-XNcg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فهمي: بعض اللجان تستخدم للضغط والإبتزاز السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فهمي: بعض اللجان تستخدم للضغط والإبتزاز السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).