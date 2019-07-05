القبض على متورطين بافتعال نزاع مسلح في البصرة

2019/07/05 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت القوات الامنية، عن تمكنها من القبض على عدد من المتورطين بافتعال نزاع مسلح شمالي البصرة.وقال مصدر امني في تصريح تابعته /ميديا نيوز/ ان”قوة تابعة لشرطة البصرة تمكنت من القاء القبض على عدد من المتورطين بافتعال نزاع عشائري مسلح في قضاء المدينة شمال المحافظة”.واضاف، ان عملية القبض تمت بعد الاستعانة بالطائرات […]

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