“بالصور”.. “وين وعدكم يابناء” هاشتاك ينتشر على تويتر للتذكير بمعاناة النازحين في العراق

2019/07/05 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عامان بعد إنتهاء العمليات العسكرية لإستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش ، و لايزال هناك أكثر من 300 الف شخص من سكان هذه المدينة يعشون كنازحين ولا يمتلكون منازل ليعودوا إليها.و يشكل هذا العدد خُمس إجمالي عدد النازحين في العراق والذي يقدر بـ 1.6 مليون نازح عراقي.(#وين_ وعدكم _يابناء) هاشتاك […]

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