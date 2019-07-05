مرسوم .. تعيين قيادي في تيار الحكيم مسؤولا برئاسة الجمهورية العراقية

2019/07/05 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر مرسوم جمهوري يقضي بتعيين القيادي في تيار الحكمة “عبدالله فليح الزيدي” مديراً عاماً للدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية.

وصدر المرسوم الذي يحمل توقيع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني بتعيين “الزيدي” في المنصب المذكور بعد مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

يشار الى ان تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم قد اعلن مؤخرا عن لجوئه الى خيار المعارضة السياسية للحكومة الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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