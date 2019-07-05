2019/07/05 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقال أمريكيين أحرقا علم بلادهما أمام البيت الأبيض في عيد الاستقلال

القت السلطات الأمريكية القبض على اثنين من المتظاهرين أمام البيت

الأبيض أحرقا العلم الأمريكي، في احتجاج غير مرخص من دائرة الحدائق

الوطنية.ونشرت وسائل إعلام ونشطاء على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر إقدام اشخاص

وسط تجمع من الناس على إحراق العلم الأمريكي أمس الخميس.ونقل موقع “ذي هيل” عن مسؤول أمني، أن شخصا اعتقل بتهمة الاعتداء على

أحد ضباط الشرطة وإشعال حريق، وقبض على ثان بتهمة عرقلة تحقيق الشرطة

ومقاومة رجال الأمن.ولفت الموقع إلى أن مجموعة من المتظاهرين تعاضدوا بشبك الأيدي بعد حرق

العلم وهتفوا “أمريكا لم تكن رائعة أبدا”، في إشارة إلى شعار الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.وجرى الاعتقال قبل إلقاء ترامب خطاب “تحية لأمريكا” عند نصب لنكولن

التذكاري في عيد الاستقلال، وهو يوم عطلة فدرالية في الولايات المتحدة

للاحتفال بذكرى استقلال البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أمريكيين أحرقا علم بلادهما أمام البيت الأبيض في عيد الاستقلال) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أمريكيين أحرقا علم بلادهما أمام البيت الأبيض في عيد الاستقلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).