2019/07/05 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونسكو يصوت على إدراج مواقع في فرنسا وألبانيا ومقدونيا وايسلندا والبوسنة والهريسك والبرازيل على لائحة التراث العالمي.. مدينة بابل بعد قليل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 15:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو يصوت على إدراج مواقع في فرنسا وألبانيا ومقدونيا وايسلندا والبوسنة والهريسك والبرازيل على لائحة التراث العالمي.. مدينة بابل بعد قليل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونسكو يصوت على إدراج مواقع في فرنسا وألبانيا ومقدونيا وايسلندا والبوسنة والهريسك والبرازيل على لائحة التراث العالمي.. مدينة بابل بعد قليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).