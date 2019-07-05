ضبط كمية من فاكهة المنكا الممنوعة من الاستيراد في النجف الأشرف

2019/07/05 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ضبطت السلطات الكمركية في مطار النجف الأشرف، اليوم الجمعة، شحنة من فاكهة المنكا مخالفة في صالة قدوم المسافرين ، كونها ممنوعه من الاستيراد .

وافادت الهيأة العامة للكمارك في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، أن "عملية الضبط تمت في صالة القدوم في المطار من قبل كوادر الكمارك العاملة هناك بعد أجراء عملية الكشف عليها"،موكدة "أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والضوابط النافذة وتم حجزها وإحالتها إلى قسم المجر الزراعي في المطار".



وتنتشر المراكز والمكاتب الكمركية التابعة للهيأة العامة للكمارك على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية حيث تقوم بتنظيم عمليات الأستيراد والتصدير للبضائع والسلع والسيطرة على المخالفات لقانون الكمارك النافذ .انتهى

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