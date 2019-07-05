انفجار سيارة مفخخة جنوب تركيا

2019/07/05 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ أفادت وسائل الاعلام التركية، اليوم الجمعة، أن انفجاراً داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا خلف عدداً من القتلى والجرحى.وأفادت وكالة الأناضول، أن "الانفجار وقع في مدينة هاتاي قرب الحدود السورية"، مشيراً الى الانفجار أدى الى مقتل شخصين على الأقل".

وأوضح تقرير الوكالة أنه "تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث".

وأعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تفجير السيارة عملاً إرهابياً، بحسب ما نقلت رويترز.

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