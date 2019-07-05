“بالفديو”.. الحشد الشعبي يتحدى عبد المهدي في مركز ثقله.. باقي ويتمدد!!

2019/07/05 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتشرت لافتات في شوارع العاصمة بغداد، تحمل عبارات مؤيدة للحشد الشعبي، وذلك بعد ايام من اصدار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قراراً يقضي بضم تشكيلات الحشد الشعبي كافة إلى القوات المسلحة العراقية وإغلاق مقارها وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.ومثلت هذه اللافتات تحدياً للحكومة العراقية في قلب العاصمة الاتحادية […]

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