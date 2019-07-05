2019/07/05 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى ـ علي الحياني أزقةٌ ضيقة، ومنازل صغيرة وعتيقة، هو الشكل الظاهري للمدينة القديمة في الموصل، التي تُعد روح #نينوى وذاكرتها، ومنها خرجت التوسعة السكانية والعمرانية إلى كل أجزاء المحافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولةٌ بين أطلال الموصل القديمة… مساعٍ لحذفِها من الوجود) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جولةٌ بين أطلال الموصل القديمة… مساعٍ لحذفِها من الوجود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).