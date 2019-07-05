موظفون يتعرضون لإعتداء والحاق اضرار بعجلاتهم في العاصمة بغداد

2019/07/05 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استنكرت امانة بغداد يوم الجمعة الاعتداء الذي طال ملاكات قسم التجاوزات بدائرة بلدية الرشيد اثناء تأدية الواجب.

وقالت الامانة في بيان اليوم، ان "ملاكات قسم التجاوزات بدائرة بلدية الرشيد بالتنسيق مع الشرطة الاتحادية نفذت حملة استمرت حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم بحي العامل لإزالة جميع التجاوزات بشارع (٣٠) واخلائه من التجاوزات".

واوضح البيان ان ملاكات قسم التجاوزات تعرضت لاعتداء من قبل المتجاوزين وتسبب بأضرار بالآليات التابعة لهم لكن الحملة استمرت حتى الانتهاء من الازالة فجرا".

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