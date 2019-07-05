2019/07/05 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وكالة الأنباء التركية الحكومية، الجمعة، أن انفجارا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا خلف عددا من القتلى والجرحى.وأفادت وكالة الأناضول أن الانفجار وقع في مدينة ريحانلي الحدودية.وأوضح تقرير الوكالة أنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.ومن جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار جنوبي تركيا وادروغان يلمح الى ارتباطه بالارهاب وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار جنوبي تركيا وادروغان يلمح الى ارتباطه بالارهاب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار جنوبي تركيا وادروغان يلمح الى ارتباطه بالارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).