ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشارها يهدد فئة الشباب ومستقبل البلد

2019/07/05 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشار وكيل المرجعية الدينية العليا من كربلاء خلال خطبة الجمعة الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى انه : يجب على الجهات المعنية الحد من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب لما فيها من عواقب وخيمة على تنامي المجتمع

كما اكد عبد المهدي على تطبيق القانون الحازم بحق من يثبت تورطه في انتشار ظاهرة المخدرات للكف من حد انتشارها.ودعا الكربلائي الى احتضان الشباب العاطل عن العمل من خلال تفعيل فرص عمل لهم.واضاف ان هناك خلل مجتمعي لدينا يسبب تنامي هذه الظاهر السلبية في المجتمعانتهى.

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