2019/07/05 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونسكو ينهي التصويت على المواقع المختلطة ويبدأ مناقشة المواقع الثقافية بوركينوفاسو ،البحرين ، العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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