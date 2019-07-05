2019/07/05 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدراج الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا⁧ والمكسيك⁩ في قائمة ⁧ التراث العالمي⁩ المعرض للخطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدراج الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا⁧ والمكسيك⁩ في قائمة ⁧ التراث العالمي⁩ المعرض للخطر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدراج الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا⁧ والمكسيك⁩ في قائمة ⁧ التراث العالمي⁩ المعرض للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).