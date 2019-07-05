الداخلية تؤكد عدم الغاء اجازات حمل وحيازة السلاح

2019/07/05 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخليـة ياسين الياسري عدم الغاء اجازات حمل وحيازة السلاح ، مشيرا الى ان ماتردد بخلاف ذلك غير صحيحة ./انتهى

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