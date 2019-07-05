رؤوف على قيد الحياة.. ومواقعٌ مليونية تسقط في “فخ الإشاعة”

2019/07/05 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- منذ أمس، إنتشر خبر وفاة القاضي رؤوف رشيد، بشكلٍ مفرط على التواصل الإجتماعي، لكون المعني هو من قضى بحكم الإعدام على رئيس النظام السابق.وتسأل كثيرون: لماذا لم تعرضوا الخبر، وبعضهم إتهمنا بـ إتهاماتٍ مختلفة، قبل ان يظهر السيد القاضي عبر قناة رووداو، ويؤكد إنه بصحةٍ جيدة.

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