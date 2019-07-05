الحكيم يوصي كتلته بمتابعة ’’رؤى المرجعية’’ حول المخدرات وتشريع قانون رادع لانتشارها

2019/07/05 | 15:57

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بغداد اليوم- بغداد

أوصى زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجمعة (05 تموز 2019)، كتلته النيابية بمتابعة ’’رؤى المرجعية’’ حول المخدرات، داعيا الى تشريع قانون رادع لانتشارها.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تحذير المرجعية الدينية العليا من انتشار آفة المخدرات بين صفوف الشباب يمثل جرس انذار يُقرع لينبه الجهات المعنية على خطورة الموقف، ففي الوقت الذي نثمن فيه دعوتها المباركة لتشريع قانون رادع لتعاطي المخدرات والمتجارة بها ".

وطالب الحكيم "كتلة الحكمة النيابية المعارضة بمتابعة تشريع هذا القانون وان يكون على رأس اولوياتها" داعيا "السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات المعنية الى اتخاذ رؤى المرجعية خارطة طريق لتوفير الحماية للشرائح المجتمعية المستهدفة ".

وشدد على "ضرورة فضح واعتقال المتنفذين الذين اشارت اليهم المرجعية بالوقوف وراء رواج المخدرات مع دعم الاعلام المهني في التثقيف لتداعياتها المدمرة حاضرا ومستقبلا".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت شرطة جزر البهاما أن 7 أمريكيين قتلوا الخميس بتحطم مروحية قبالة سواحل جزيرة غراند كاي، كانت تقلهم إلى مدينة فورت لودرديل بفلوريدا.

وأكد بيان صادر عن الشرطة أن المروحية المنكوبة اختفت عن الرادار بعد مغادرتها جزيرة غراند ك

بغداد اليوم- أربيل

كشف مصدر مطلع، الجمعة (5 تموز 2019)، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته حركة "التغيير" الكردية، بشأن مرشحيها لوزارات الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك 4 مناصب مخصصة للحركة ومنصب نائب رئيس الاقليم

بغداد اليوم-بغداد

رأى محافظ البصرة، اسعد العيداني، الجمعة، 05 تموز، 2019، أن هناك محاولات للنيل من المحافظة بغية استهداف العملية السياسية في عموم البلاد.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي، إن "صحفيي البصرة يمارسون عملهم بكل حرية، وهم أصدقاء لنا

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