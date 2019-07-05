خطبتا صلاة الجمعة المركزية في مسجد الرحمن في بغداد بإمامة الشيخ الكعبي

2019/07/05 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطبتا صلاة الجمعة المركزية في العراق التي أقيمت في مسجد الرحمن في بغداد بإمامة فضيلة الشيخ عقيل الكعبي (دام توفيقه) بتاريخ 1 ذي القعدة 1440 للهجرة الموافق 5 تموز 2019 للميلاد .إليكم تفاصيل الخطبتين..الخطبة الأولى: (شرائط نجاح الحركة التغييرية) .بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله …

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